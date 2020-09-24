Рэпер Серега выпустил новый клип "Гуччидед" с Конором Макгрегором

Клип снят в заброшенном автобусном парке в Киеве.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Рэпер Серега выпустил новый клип "Гуччидед". Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Одна из главных ролей досталась бойцу ММА Конору Макгрегору. По сюжету главный герой клипа Серега занимается боями. В видеоролике также появляются звезда ММА Артем Лобов, боксер Александр Усик и многие другие спортсмены.

Известно, что клип снимали в Киеве в заброшенном автобусном парке.

Ролик набрал 53 тысячи просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что Леди Гага опубликовала новый клип "911" про галлюцинации.