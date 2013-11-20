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Леди Гага опубликовала новый клип "911" про галлюцинации

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Ролик посмотрели 16 млн пользователей.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что новый клип Леди Гаги "взорвал" соцсети. Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Клип "911" был опубликован 18 сентября. По состоянию на 22 сентября его посмотрели более 16 млн пользователей. Свои "лайки" клипу поставили более одного миллиона человек. 

В сюжете клипа история девушки, которая попадает в аварию. Пока главная героиня находится в шоке, она видит галлюцинации.

Ранее мы сообщали о том, что группа BTS представит свой новый клип в игре Fortnite.

Видео:Lady Gaga/YT

Теги: lady gaga, новый клип lady gaga
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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