Леди Гага опубликовала новый клип "911" про галлюцинации

Ролик посмотрели 16 млн пользователей.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что новый клип Леди Гаги "взорвал" соцсети. Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Клип "911" был опубликован 18 сентября. По состоянию на 22 сентября его посмотрели более 16 млн пользователей. Свои "лайки" клипу поставили более одного миллиона человек.

В сюжете клипа история девушки, которая попадает в аварию. Пока главная героиня находится в шоке, она видит галлюцинации.

Ранее мы сообщали о том, что группа BTS представит свой новый клип в игре Fortnite.

Видео:Lady Gaga/YT