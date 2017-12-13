Рэпер Мот рассказал о своем самом романтическом свидании

Рэпер Мот поделился с журналистами канала PiterTV воспоминаниями о школьных временах и о самом романтическом свидании в жизни.

Я вернулся только с гастролей, жена говорит "поехали, нужно в одно место съездить, очень срочно". Я не мог предположить что там будет, куда она меня везет.. В итоге мы заезжаем, это ресторан, где стоит всего один столик, все было в лепестках роз, все было мимимишно ванильно и романтично. Было слайд-шоу из наших фотографий, свечи, ну и в общем, мы танцевали.