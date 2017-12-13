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Вчера, 18:20
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Vera_Iptysheva11
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Рэпер Мот рассказал о своем самом романтическом свидании

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Рэпер Мот рассказал каналу PiterTV про самое романтическое свидание в жизни.

Рэпер Мот поделился с журналистами канала PiterTV  воспоминаниями о школьных временах и о самом романтическом свидании в жизни. 

Я вернулся только с гастролей,  жена говорит "поехали, нужно в одно место съездить, очень срочно". Я не мог предположить что там будет, куда она меня везет.. В итоге мы заезжаем, это ресторан, где стоит всего один столик, все было в лепестках роз, все было мимимишно ванильно и романтично. Было слайд-шоу из наших фотографий, свечи, ну и в общем, мы танцевали.

Мот, рэпер


Видео - PiterTV

Теги: день валентина , день влюбленных , мот
Категории: Новости СПб

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