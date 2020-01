Джош Стоун обвинил Ариану Гранде в плагиате

Рэпер выпустил свой трек в 2017 году, Ариана Гранде – в 2019.

Рэпер Джош Стоун подал в суд на певицу Ариану Гранде, обвинив ее в плагиате. Об этом сообщило издание TMZ.

Хип-хоп исполнитель заявил, что артистка украла припев из его песни You Need It I Got It ("Тебе нужно — у меня есть") для своей композиции 7 rings. Рэпер утверждает, что припевы похожи и по ритму, и по словам. Стоун поет о работе дилера и наркотика (Тебе нужно – у меня есть, ты хочешь – у меня есть). Гранде поёт о прошлом и нынешней состоятельности (Я хочу это – я беру это, я хочу это – я беру это).

Рэпер выпустил свой трек в 2017 году, Ариана Гранде – в 2019. Джош Стоун попросил от Гранде прибыль , полученную за её песню, а также попросил суд запретить ей петь эту песню.

Ранее победительницу "Евровидения-2018" обвиняли в воровстве песни.

Видео: YouTube/ Ariana Grande, IAMJOSHSTONE