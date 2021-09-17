Рэпер Айсгергерт отменил концерт в Петербурге и готовит новую программу

Рэпер Айсгергерт (Жора Айс) перенёс концерт в Санкт-Петербурге, запланированный на 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, команда исполнителя приняла решение изменить формат шоу и обновить трек-лист. Новая дата выступления пока не объявлена.
Причиной переноса стало упоминание в текстах песен артиста запрещённого в России движения АУЕ*. После общественного резонанса Айсгергерт публично извинился, отметив, что осознал недопустимость подобных заявлений и намерен пересмотреть содержание своего творчества.
Организаторы уточнили, что все купленные билеты сохранят силу после объявления новой даты концерта.
Ранее на Piter.TV: задержана подозреваемая в краже телефона в Пулково.
Фото: ВКонтакте/ICEGERGERT
*Верховный суд России признал движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и запретил её на территории России.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все