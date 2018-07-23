Появились подробности реорганизации ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" в Выборге

Официальные комментарии озвучили представители администрации Выборгского района, ОАО "УК по ЖКХ" и АО "Выборгтеплоэнерго".

В Выборгском районе Ленинградской области продолжается процесс реорганизации крупнейшего игрока на рынке коммунальных услуг - ОАО "Управляющая компания по ЖКХ". Канал Piter.TV узнал подробности о присоединении "УК по ЖКХ" к "Выборгтеплоэнерго". Сегодня, 23 июля, в Администрации Выборгского района прошла встреча первого заместителя главы Администрации Выборгского района Владимира Рошковича с председателями обеих организаций: Александром Кондрашовым (генеральный директор ОАО "Управляющая компания по ЖКХ") и Александром Кривоносом (генеральный директор АО "Выборгтеплоэнерго").

Участники встречи отметили - процесс реорганизации идет строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Владимир Рошкович заявил, что жители Выборгского района могут не волноваться за судьбу отрасли ЖКХ и качество оказания коммунальных услуг.

Администрация МО "Выборгский район" подтверждает, что реорганизация проходит в рамках действующего законодательства, под полным контролем уполномоченных структур. Реорганизация никоим образом не повлияет на работу коммунальных служб и предоставляемые услуги. Владимир Рошкович, первый заместитель главы Администрации Выборгского района

Генеральный директор ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" Выборгского района рассказал о подробностях процесса. Он уточнил, что реорганизация ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" проходит в форме присоединения к "Выборгтеплоэнерго".

Процесс происходит в плановом режиме. Итогом реорганизации станет ликвидация "Управляющей компании". Обращаю ваше внимание на важные детали. Все права, обязательства, ранее заключенные договора, кредиторские и прочие задолженности будут переданы "Выбортеплоэнерго". Поскольку реорганизация осуществляется в формате присоединения. то, в соответствии с законодательством, все права перейдут в порядке универсального правопреемствования. Александр Кондрашов, генеральный директор ОАО "Управляющая компания по ЖКХ"

Со своей стороны в АО "Выборгтеплоэнерго" подтвердили, что реорганизация проходит в штатном режиме. Организация приняла все обязательства и права ОАО "Управляющая компания по ЖКХ". "Выборгтеплоэнерго" будет выступать в качестве правопреемника по долгам и обязанностям "Управляющей компании".

Обязательства по обслуживанию многоквартирных домов будут осуществляться "Выборгтеплоэнерго" временно. Только по тем домам, которые не выберут себе управляющую компанию до момента ликвидации "Управляющей компании" в соответствии с действующим законодательством. Либо до момента проведения Администрацией Выборгского района конкурса в соответствии с действующим законодательством. Александр Кривонос, глава АО "Выборгтеплоэнерго"

По итогам встречи участники совещания еще раз заверили кредиторов, должников, контрагентов и клиентов ОАО "УК по ЖКХ", что процесс находится под контролем уполномоченных ведомств и полностью соответствует российским законам.