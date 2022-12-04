Ремонтные работы на мосту Александра Невского изменят маршруты двух трамваев в ночь с 5 на 6 августа

Время работ – 22:00-01:00.

Сегодня, 5 августа, в пресс-службе "Организатора перевозок" рассказали о ремонтных работах в зоне трамвайных путей на мосту Александра Невского, которые изменят маршруты двух трамваев в ночь на воскресенье, 6 августа, с 22:00 до 01:00.

Речь идет о трамваях №30 и 39. Первый будет работать на участке от Ладожского вокзала до Заневской площади (метро "Новочеркасская"), а второй проследует от конечной остановки "Трампарк им. Володарского" до Заневской площади.

Ранее мы сообщали о том, что с 8 по 9 июля на мосту Александра Невского будет ограничено движение трамваев.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Организатора перевозок"