Ремонт участка трассы Петербург-Матокса завершают

Осталось нанести разметку.

Во Всеволожском районе Ленинградской области завершается ремонт более чем трёхкилометрового участка дороги Петербург — Матокса. Подрядчик уложил новое покрытие, обновил инфраструктуру и готовится к финальному этапу — нанесению разметки. Работы проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в ГБУ "Ленавтодор".

По данным ведомства, специалисты уложили "два слоя асфальта", обновили участок в районе АПВГК и установили дорожные знаки. На текущий момент подрядчику осталось "нанести разметку".

В пресс-службе добавили, что "на финишной прямой" также находится ремонт другого отрезка этой же дороги, расположенного в районе Нового Девяткино.

Ранее дороги Петербурга обработали солевыми растворами в связи с выпадением первого снега.

Фото: ГБУ "Ленавтодор".