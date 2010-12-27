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С 20 июля ограничат движение по Таврической улице и Вознесенскому проспекту
19 июля, 14:47
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Asyaromanenkova
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С 20 июля ограничат движение по Таврической улице и Вознесенскому проспекту

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Ремонт дорожного покрытия ограничит движение на двух улицах в центре города. Ограничения начнут действовать c четверга, 20 июля.

Летние дорожные работы ограничат движение в центре Северной столицы. На два дня, 20 и 21 июля, полностью закроют проезд по участку Таврической улицы. Ограничения будут действовать на стороне движения от Тверской улицы до Суворовского проспекта. При этом проехать нельзя будет и по перекрестку с Тверской.

С 20 июля ограничат движение по Таврической улице и Вознесенскому проспекту

Ограничения также введут на Вознесенском проспекте. Тут работы по ремонту дорожного покрытия также начнутся в четверг, 20 июля. Но продлятся гораздо дольше – до 7 августа. Полностью проезд по проспекту закроют на участке от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта. Ограничения будут действовать с десяти вечера 22 июля до семи утра 25 июля.

С 20 июля ограничат движение по Таврической улице и Вознесенскому проспекту

Также будет ограничено движение: с 20 июля по 2 августа будет ограничен проезд на указанном выше участке. А до 7 августа ограничения коснуться и участка проспекта от Садовой улицы до набережной реки Мойки. При этом ограничения коснуться и перекрестков.

Фото: Яндекс.Карты

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Теги: гати , новости спб , ограничение движения по вознесенскому проспекту , ограничение движения по таврической улице , ремонт дорог спб
Категории: Новости СПб

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