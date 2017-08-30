Станцию "Московские ворота" будут закрывать по утрам с 1 сентября

Ограничения на вход вводят на станции метро "Московские ворота" с пятницы. 1 сентября. В вестибюле проведут капитальный ремонт эскалатора, из-за чего будут ограничивать и закрывать вход.

Неприятные новости для жителей домов вблизи станции метро "Московские ворота". С пятницы, 1 сентября, в вестибюлях вводят ограничения. Как сообщают в пресс-службе подземки, на станции пройдет капитальный ремонт эскалатора. Из-за этого будут ограничения и даже полное перекрытие на входе.

С 1 по 8 сентября в рабочие дни "Московские ворота" будет полностью закрыта на вход с 08.20 до 09.00. по вечерам же вход будет ограничен с 18.00 до 18.50.

"Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок", - говорят в ГУПе.

Пассажирам придется раньше выходить из дома или пересаживаться на наземный транспорт. Но ограничения придется терпеть немногим больше недели.