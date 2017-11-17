Ремонт "Ладожской" не изменит архитектуру станции

Кроме того, исторические витражи будут восстановлены с помощью современных технологий.

Метростроители сохранят первоначальное архитектурное оформление станции метро "Ладожская" при ремонтных работах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 28 июля.

Кроме того, исторические витражи будут восстановлены с помощью современных технологий.

Напомним, что за 40 лет эксплуатации "Ладожской" в стенах наклонного хода образовались течи. Ремонтники продвигаются вглубь земной коры для устранения проблемы. Специалисты занимаются и ремонтом гидроизоляции.

На участке задействованы одновременно несколько бригад, прогресс они отслеживают по количеству пройденных колец.

Также заменяем здесь облицовку, которая пришла уже в ненадлежащее состояние. Был у нас раньше исторически Сааремский доломит. Мы примерили аналогичный доломит из Киргизии. Алексей Мичурин, начальник производственного отдела Службы инженерных проектов управления метрополитена

На месте большой люстры, которая находилась на потолке в вестибюле, появится световой прибор из легких материалов. Будут отремонтированы все эскалаторы.

Станция "Ладожская" заработает 4 февраля 2024 года.

Ранее на Piter.TV: станция метро "Ленинский проспект" подтоплена из-за коммунальной аварии.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"