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Ремонт "Ладожской" не изменит архитектуру станции
Сегодня, 18:05
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Ремонт "Ладожской" не изменит архитектуру станции

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Кроме того, исторические витражи будут восстановлены с помощью современных технологий.

Метростроители сохранят первоначальное архитектурное оформление станции метро "Ладожская" при ремонтных работах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 28 июля.

Кроме того, исторические витражи будут восстановлены с помощью современных технологий. 

Напомним, что за 40 лет эксплуатации "Ладожской" в стенах наклонного хода образовались течи. Ремонтники продвигаются вглубь земной коры для устранения проблемы. Специалисты занимаются и ремонтом гидроизоляции. 

На участке задействованы одновременно несколько бригад, прогресс они отслеживают по количеству пройденных колец. 

Также заменяем здесь облицовку, которая пришла уже в ненадлежащее состояние. Был у нас раньше исторически Сааремский доломит. Мы примерили аналогичный доломит из Киргизии.

Алексей Мичурин, начальник производственного отдела Службы инженерных проектов управления метрополитена

На месте большой люстры, которая находилась на потолке в вестибюле, появится световой прибор из легких материалов. Будут отремонтированы все эскалаторы.

Станция "Ладожская" заработает 4 февраля 2024 года.

Ранее на Piter.TV: станция метро "Ленинский проспект" подтоплена из-за коммунальной аварии.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: закрыта ладожская, ладожская ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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