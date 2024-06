Релизный трейлер Still Wakes the Deep наполнили катастрофами и кошмарами

Релиз игры запланирован на 18 июня.

В ходе презентационной трансляции PC Gaming Show издательство Secret Mode и студия The Chinese Room, известная пользователям по проектам по Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs, представили релизный трейлер своего будущего хоррора Still Wakes the Deep. В ролике создатели демонстрирует, с чем персонажу, которого озвучивает актер Алек Ньюман (герой Адам Смэшер в Cyberpunk 2077), предстоит столкнуться на терпящей катастрофу буровой платформе. Кроме непогоды в акватории моря, которая легко может навредить строению из прочной стали, также персонажа ждет встреча с чем-то таинственным и опасным.

Напомним, что компьютерная игра Still Wakes the Deep выйдет в свет 18 июня. Она будет доступна на персональных компьютерах, консолях Xbox Series и PlayStation 5. С первого дня проект также окажется доступен подписчикам онлайн-сервиса Game Pass, в том числе на РС. А для платформы PlayStation 5 готовится также коробочное издание.

Фото и видео: YouTube / Secret Mode