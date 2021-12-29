Дно реки Коваши начнут чистить в 2022 году

Протяженность очистки — 14,3 км.

Проект расчистки русла реки Коваши в Ломоносовском районе получил положительное заключение госэкспертизы. Работы начнутся весной этого года, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Как рассказал новый председатель комитета по природным ресурсам области Павел Немчинов, нужно обеспечить общую устойчивость речной системы, сохранить тип русла и улучшить общее экологическое состояние реки. Работы будут идти в несколько этапов. На первом специалисты очистят реку от донных отложений (более 87 тысяч кубометров), а также избавятся от нежелательной кустарниковой растительности на протяжении 9 км. Всего же работ требуют 14,3 км.

Для расчистки будут применять современные технологии: многофункциональный земснаряд, который перекачивает разработанные донные отложения в геотубы для дальнейшего обезвоживания.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Ломоносовском районе проектируют новый индустриальный парк.

Фото: правительство Ленобласти