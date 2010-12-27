Ректор ИТМО Владимир Васильев пожаловался советнику Путина на Роскомнадзор

Полный текст письма выложен на сайте вуза.

Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев пожаловался советнику Президента на действия Роскомнадзора. Об этом вчера 26 апреля, сообщило издание "Московский комсомолец". Полный текст письма выложен на сайте вуза.

Владимир Васильев написал открытое письмо на имя советника Путина по интернету Германа Клименко. Ректор ИТМО попросил его разобраться в ситуации, сложившейся из-за действий Роскомназдора. Васильев подчеркнул в письме, что действия ведомства по блокировке Телеграм уже нанесли серьезный урон науке.

Из-за работы Роскомнадзора ученым недоступны более 18 миллионов IP-адресов. Васильев сообщил, что студенты не могут получить доступ к текстам статей из международных научных журналов. После проблем с сайтом "Amazon" для российских ученых закрыли доступ к системе "Evise", которую использует одно из крупнейших мировых издательств "Elsevier".

Помимо этих событий, из-за блокировки Телеграм недоступны интернет - ресурсы самого университета. Онлайн-курс ИТМО "Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов" также закрыт для пользователей.

Фото: ВКонтакте.