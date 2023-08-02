К новому учебному году специалисты завершат реконструкцию теплосетей в 38 школах и детских садах Петербурга

Реконструкция теплосетей на территории 38 школ и детских садов завершится к новому учебному году в Санкт-Петербурге. Этот значимый шаг поможет обеспечить надежное тепло в детских садах и школах, расположенных в девяти районах города.

К началу августа текущего года, ГУП "ТЭК СПб" уже успешно выполнило замену изношенных тепловых сетей на территории 8 детских садов и 3 школ, причем некоторые из работ были завершены даже с опережением сроков. Реконструкция с благоустройством еще 27 социальных учреждений планируется завершить до 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и .

Основное количество объектов реконструкции пришлось на Колпинский район, где к учебному году будут обновлены тепловые сети на территории 16 учреждений. В рамках масштабных реконструкций в кварталах 1, 1А, 12, 12Б и 17, а также от котельной НАО "СВЕЗА Усть-Ижора", будет проложено свыше 36 километров новых трубопроводов, обеспечивающих детские сады и школы теплом и комфортом.

Дополнительно, пять детских садов и школ, расположенных в границах квартала 17-17А Гражданки, ограниченного Северным проспектом, проспектом Науки, улицей Карпинского и улицей Софьи Ковалевской, также получат новые тепловые сети. Здесь планируется заменить более 22,5 километров трубопроводов к осени 2024 года

Ранее сообщалось, что "ТЭК" увеличит объем инвестиций в теплосети Приморского района

Видео: Комитет по энергетике Петербурга