Рейс Петербург - Владивосток задержали в Пулково больше чем на семь часов

Борт должен был совершить сначала посадку в Екатеринбурге, так как Airbus A320 не предназначен на такие дальние полеты. Читатели Piter.tv рассказали, что причиной возвращения и вынужденной посадки в Пулково стал отказ автоматической бортовой системы управления (АБСУ), которая отвечает в том числе и за автопилот.

Рейс компании "Уральские авиалинии" U6 365A из Санкт-Петербурга во Владивосток сегодня утром совершил экстренную посадку в Пулково из-за поломки систем. Пассажиры рейса просидели в зоне ожидания больше семи часов, сообщает "Фонтанка".

Онлайн-табло петербургского аэропорта показало, что первоначально самолет должен был вылететь в 8:49 утра, но на самом деле улетел только в 9:45, а в 10:02 совершил посадку. После того, как самолет откатили в ангар на ремонт, было решено отправить людей резервным бортом в 14:00. Как оказалось, рейс так не вылетел даже в 15:00.

Пассажиры улетели только в 16:10, то есть более чем через 7 часов после планового вылета.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что самолет "Уральских авиалиний" после взлета сразу же совершил экстренную посадку