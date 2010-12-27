Из Санкт-Петербурга в Калининград появятся дополнительные рейсы

Самолет будет летать по пятницам с 10 августа по 7 сентября, и также 15, 19, 22 августа и 5 сентября.

Компания "Уральские авиалинии" запустила дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом сообщает "Фонтанка".

На направлении Санкт-Петербург - Калининград - Санкт-Петербург появится еще один самолет. Он будет летать по пятницам с 10 августа по 7 сентября, и также 15, 19, 22 августа и 5 сентября. Расписание авиакомпании дополнят, и петербуржцы смогут отправляться Калининград до двух раз в день.

По направлениям действуют субсидированные тарифы - от 3000 рублей в одну сторону. Новые рейсы позволят путешествовать по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города.

Фото: "Уральские авиалинии" / официальный сайт.