Самолет "Уральских авиалиний" после взлета сразу же совершил экстренную посадку

У самолета отказали системы управления.

7 декабря рейс "Уральских Авиалиний", вылетевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, вернулся обратно в аэропорт "Пулково" сразу после взлета, сообщает "Фонтанка".

Рейс под номером U6 365A вылетел по расписанию в 9:45 и совершил посадку в 10:02. В пресс-службе Пулково заявили, что на работу аэропорта внеплановое приземление не повлияло, и сейчас он работает в штатном режиме. Самолет сел сам. Спецтехника не применялась.

Борт должен был совершить сначала посадку в Екатеринбурге, так как Airbus A320 не предназначен на такие дальние полеты. Читатели Piter.tv рассказали, что причиной возвращения и вынужденной посадки в Пулково стал отказ автоматической бортовой системы управления (АБСУ), которая отвечает в том числе и за автопилот.

Самолет отогнали в ангар. Пассажиры направлены в зону ожидания.