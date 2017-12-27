На видео попал момент, как автомобиль угодил под поезд в Смоленской области

В Смоленске произошло страшное ДТП, однако везение помогло сохранить жизнь.

В Смоленской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на железной дороге. Момент столкновения поезда с легковушкой попал на видеорегистратор.

Судя по кадрам видео, водитель Toyota Camry решил рискнуть и проскочить на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде, в результате произошло ужасное ДТП с тепловозом. Уточняется, что локомотив не успел разогнаться, что помагло сохранить жизнь водителя. Мужчина за рулем получил травму головы.

Фото, видео: YouTube - Александр Иванов, социальные сети