  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 12:23
44
a.tusevich
Код вставки плеера

Региональная акция «Звон Победы» состоялась в Выборге

0 0

Участие в патриотической акции принял депутат МО «Город Выборг» Михаил Макаров и порядка 20 энтузиастов.

Мероприятие проходило в формате велопробега. Перед стартом участники возложили цветы к стеле "Город воинской славы", после чего на площади Выборгских полков прозвучал "победный" звон велосипедистов. Маршрут велопробега заканчивался на станции Гвардейское.

Депутат МО "Город Выборг" Михаил Макаров отметил, что в подобных начинаниях главное не дистанция, а символичный смысл.

Своим участием мы отдаем дань памяти защитникам Родины. Приятно видеть, что в велопробеге участвуют целыми семьями, все с улыбками и общим праздничным настроением. Всегда приятно провести время со сторонниками здорового образа жизни.

Отметим, что региональная акция "Звон Победа" была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: велопробег, выборг, михаил макаров
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии