Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и решка"

В эфире телеканала "Пятница!" также стартует показ "Ревизорро".

Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!". Об этом сообщил генеральный директор телеканала Николай Картозия во время презентации нового сезона.

В настоящий момент на "Пятнице!" продолжают выходить выпуски с ведущими Андреем Бедняковым, Анастасией Ивлеевой, Марией Миногаровой и Марией Горбань.

"Орел и решка" – шоу, в котором двое ведущих путешествуют по городам мира и рассказывают, как провести время бедным и богатым туристам. В начале программы они кидают монетку. После этого один из ведущих получает 100 долларов на два дня, а другой – золотую банковскую карту, лимит которой не ограничен.

В новом сезоне телеканала также вернется шоу "Ревизорро". Ведущей станет финалистка третьего сезона программы "Пацанки" Ксения Милас. Девушка проверит качество сервиса и порядок в отелях и ресторанах страны.

Кроме того, на "Пятнице!" стартует показ сериалов "Сеструха" и "Капотня". Также выйдет шоу "Девочка с Гудком" с Екатериной Варнавой и Александром Гудковым.

Ранее мы писали, что в России стартовал показ "Малефисенты 2".

Фото: Instagram / reginatodorenko