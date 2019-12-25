В сеть выложили редкие материалы о злодеяниях против детей в Ленобласти в годы ВОВ

Раздел "Дети в годы войны" показывает страшную картину сиротства в регионе.

На портале Государственного архива Ленобласти стартовал онлайн-проект, который рассказывает о жизни региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На страницах портала можно найти редкие материалы о жизни горожан в тылу в тяжелое военное время. Один из разделов посвящен теме военных преступлений фашистов против мирного населения, в том числе и детей. В него вошли документы из сборника "Без срока давности", материалы Государственного архива Петербурга и регионального управления ФСБ России, свидетельские показания, выдержки из актов и протоколы допросов.

Раздел "Дети в годы войны" показывает страшную картину сиротства в регионе. Выписки из детских домов и яслей наглядно демонстрируют размеры трагедии. Читатели могут узнать новые факты о работе школ и медучреждений, борьбе с заболеваниями ЖКТ. В дальнейшем разделы будут пополняться.

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Фото: lenobl.ru