Редкие книги и открытки передадут музеям Ленобласти

Ценный дар от коллекционеров — представителей бизнес-сообщества приняло музейное агентство Ленинградской области. На торжественной церемонии передачи присутствовал губернатор Александр Дрозденко.

Уникальная коллекция старинных открыток и редких изданий передана в дар музеям Ленинградской области.

Ценный дар от коллекционеров — представителей бизнес-сообщества приняло музейное агентство Ленинградской области. На торжественной церемонии передачи присутствовал губернатор Александр Дрозденко.

"Коллекция, которая не имеет сегодня аналогов в России, наиболее полно рассказывает об истории наших городов и деревень, об истории быта и, что самое важное, об истории судеб. Очень многие открытки – живые, они с откровенными пожеланиями и признаниями, которые люди писали друг другу. При взгляде на эти открытки воочию прикасаешься к истории. Мы обязательно сделаем так, чтобы всю эту коллекцию увидело как можно больше гостей и жителей области", — сказал глава региона.

Коллекция состоит более чем из 9 тысяч предметов. В музейном агентстве экспонируется малая часть – остальные карточки и редкие издания будут направлены в музеи Ленинградской области. Открытки с историческими видами отправятся в Новую Ладогу, Волхов, Тихвин, Ивангород, Кингисепп, Лодейное поле, а также в три музея Гатчинского района: Рождествено, Суйду и Выру.

Долгие годы уникальную коллекцию собирал краевед, филокартист Григорий Двас. По примеру дарителя последует Дмитрий Василенко – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, который пообещал передать коллекцию военных открыток музею Шлиссельбурга.

Источник: пресс-служба ЛО