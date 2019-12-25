Редакция Baza нашла свою журналистку "на следственных действиях" в Петербурге

По телефону с редакцией общался следователь, который представился Геннадием.

Редакция Baza связалась со своей задержанной журналисткой по телефону, сообщает издание в своём телеграм-канале.

Однако с ними общалась не сама журналистка, а некий следователь по имени Геннадий. Он заявил, что Мяйле Мачюлите находится в Главном следственном управлении Петербурга (конкретное место не уточнялось). Редакция потребовала предоставить своей подопечной адвоката, однако им отказали в данной просьбе.

Я принял такое решение заявил Геннадий.

На данный момент неизвестны причины задержания, также "Геннадий" повторно отказал предоставить Мачюлите адвоката, отмечает издание.

Ранее мы писали, что редакция телеграм-канала Baza заявила о пропаже своей журналистки в Петербурге.

В заявлении указывалось, что с журналисткой якобы связался знакомый полицейский. Он предложил ей встретиться на Московском вокзале, чтобы передать важную информацию. Однако на месте встречи неизвестные, показавшие удостоверения управления собственной безопасности (УСБ) МВД, задержали Мачюлите, утверждает издание.

Фото: Piter.TV