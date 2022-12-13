С 7 марта в столице Грузии проходят акции протеста против законопроекта об иностранных агентах.

На акциях в Тбилиси задержали 133 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

С 7 марта в грузинской столице проходят акции протеста против законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Митингующие собирались у здания парламента. Полицейским приходилось применять водомет и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

В сообщении МВД Грузии отмечается, что за последние два дня было задержано до 133 человек. 60 из них были задержаны 8 марта, когда протестующие снова собрались у парламента. Также сообщается, что участники акции кидали в сотрудников спецназа коктейли Молотова, камни и другие предметы.

Ранее мы сообщали, что на грузинской границе образовалась пробка в сторону России.

Видео: Telegram / SHOT