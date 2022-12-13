  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
149
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На грузинской границе образовалась пробка в сторону России

0 0

Длина затора перед границей с Россией превышает километр.

На грузинской границе образовалась пробка в сторону России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большинство автомобилей стоят в пробке у пропускного пункта Верхний Ларс на границе Грузии. Длина затора перед границей с Россией превышает километр.

Отметим, что до 16:00 8 марта движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто из-за непогоды. После этого движение в обоих направлениях разрешили легковым автомобилям и автобусам.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах.

Видео: Telegram / Mash

Теги: верхний ларс, граница, грузия, пробка, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии