Длина затора перед границей с Россией превышает километр.

На грузинской границе образовалась пробка в сторону России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большинство автомобилей стоят в пробке у пропускного пункта Верхний Ларс на границе Грузии. Длина затора перед границей с Россией превышает километр.

Отметим, что до 16:00 8 марта движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто из-за непогоды. После этого движение в обоих направлениях разрешили легковым автомобилям и автобусам.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах.

Видео: Telegram / Mash