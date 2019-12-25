Редакция телеграм-канала Baza заявила о пропаже своей журналистки в Петербурге

На данный момент её местонахождение неизвестно, отмечает редакция.

Несколько часов назад на Московском вокзале в Петербурге неизвестные сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку Baza Мяйле Мачюлите, передаёт издание в своём телеграм-канале.

В заявлении указывается, что с журналисткой якобы связался знакомый полицейский. Он предложил ей встретиться на Московском вокзале, чтобы передать важную информацию. Однако на месте встречи неизвестные, показавшие удостоверения управления собственной безопасности (УСБ) МВД, задержали Мачюлите, утверждает издание. На данный момент её местонахождение неизвестно.

Как отмечает издание, журналистка прилетела вместе с братом в Петербург, чтобы отдохнуть на выходных.

Фото: Piter.TV