Неадекватный пьяница из Волхова жестоко убил парализованного инвалида

В Ленобласти осудили убийцу: мужчину ждет тюремное заключение.

В Ленинградской области осужден 49-летний житель Волхова. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", ранее судимого мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Издание рассказывает страшные подробности этого преступления.

ЧП случилось в середине апреля 2018 года. Преступник, который недавно освободился от прошлого уголовного срока, распивал алкоголь со своим другом на улице Ярвенляя. В какой-то момент мужчины поссорились, и бывалый рецидивист схватился за кухонный нож. Убийца воткнул нож в грудь знакомого и убежал. Истекающий кровью приятель остался лежать на полу в полном одиночестве и вскоре погиб. Отмечается, что убитый после перенесенного инсульта был инвалидом 2-й группы: частично парализованный мужчина просто не мог оказать сопротивления вооруженному рецидивисту.

Отметим, что кроме тюремного срока, убийца получил приговор о необходимости принудительного лечения у психиатра.