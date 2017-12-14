"Санта и компания": давайте встретим Рождество во Франции

В середине декабря у российских зрителей появится возможность посмотреть новую французскую комедию “Санта и компания”.

Сам сюжет прост и довольно тривиален, все эльфы заболели, их необходимо вылечить. Иначе - Рождества не будет. Есть пара НО: взрослые не верят в Санту и вовсе не хотят ему помогать, а сам волшебник совершенно не разбирается в товарно-денежных отношениях, и хотя в фильме нет ожидаемого “главного злодея”, все же обстоятельства не на стороне Клауса.

Если говорить о сюжетной канве, то зачастую ”неожиданные” повороты, кажутся весьма ожидаемыми, но общего впечатления это не испортит.Несомненно, фильм выполняет свою первоначальную задачу - создает новогоднее праздничное настроение. Это не единственный плюс картины. Отдельного упоминания стоит фабрика по производству игрушек эльфами, которая всем своим видом и атмосферой отсылает зрителей в сладкий мир Шоколадной фабрики Вилли Вонка.

Невооруженным взглядом заметно, что команда подошла к производству фильма также, как и эльфы к изготовлению подарков - “с душой”. Этим фильм разительно отличается от традиционных голливудских предновогодних шедевров, которые, в большинстве своем, снимаются как под копирку.

Режиссер нашел время и место для юмора, который будет понятен и детям, и взрослым. Некоторые шутки написаны специально для более требовательного возраста, но большинство юмористических отсылок рассчитаны на широкую аудиторию.

"Санта и компания" рассказывает о том, что чтобы чудо случилось в твоей жизни, ему нужно предоставить шанс. Как бы это не было сложно, нужно стать хоть капельку менее прагматичным и загруженным будничными проблемами и обязанностями. И тогда в Новый год мечты обязательно сбудутся, какими бы иррациональными они не были.

PS: Если вдруг представится возможность, мы советуем смотреть этот фильм укутавшись в плед и потягивая теплое какао.

Станкова Анастасия

Видео: YouTube/Киноафиша.инфо