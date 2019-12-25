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Развод Ладожского моста на трассе "Кола" запланирован на 28 октября
Сегодня, 16:14
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Развод Ладожского моста на трассе "Кола" запланирован на 28 октября

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Движение транспорта полностью перекроют на 45 минут.

В пятницу, 28 октября, на 40-км трассы Р-21 "Кола" в Ленобласти проведут разводу Ладожского моста, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение машин перекроют на 45 минут с 10:00 до 10:45. Ранее планировали развести мост сегодня, однако по просьбе владельце судов "Андрей Первозванный" и "РБ-366" дату перенесли. Суда не успели к переправе в нужное время.

Суда пройдут вниз по Неве с максимальным высотным габаритом 20 метров. Разводку проводят при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: Википедия (Булыкин Николай Дмитриевич)

Теги: ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей,

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