Развод Ладожского моста на трассе "Кола" запланирован на 28 октября

Движение транспорта полностью перекроют на 45 минут.

В пятницу, 28 октября, на 40-км трассы Р-21 "Кола" в Ленобласти проведут разводу Ладожского моста, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение машин перекроют на 45 минут с 10:00 до 10:45. Ранее планировали развести мост сегодня, однако по просьбе владельце судов "Андрей Первозванный" и "РБ-366" дату перенесли. Суда не успели к переправе в нужное время.

Суда пройдут вниз по Неве с максимальным высотным габаритом 20 метров. Разводку проводят при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: Википедия (Булыкин Николай Дмитриевич)