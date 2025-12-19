Развалины у Приморской возмутили спикера парламента Петербурга

Бельский раскритиковал ККИ из-за недостроенного сноса у метро.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский публично выразил недовольство ситуацией вокруг сноса торгового объекта у станции метро "Приморская" во время обсуждения законопроекта о штрафах за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Законодательное собрание в первом чтении рассмотрело инициативу губернатора Александра Беглова о введении административной ответственности за размещение нестационарных торговых объектов без действующего договора. Представитель губернатора Константин Сухенко пояснил, что документ предусматривает штрафы от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. По данным городских властей, значительная часть нарушений связана с предпринимателями, которые арендовали торговые объекты, установленные без необходимых разрешений. В 2023 году выявлено 204 таких случая из 465 нарушений, в 2024 году — 269 из 542, в 2025 году — 237 из 339.

Во время обсуждения депутат Константин Чебыкин напомнил о ситуации с торговым центром у метро "Приморская", демонтаж которого Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга начал летом прошлого года, но не завершил из-за судебных разбирательств. Он отметил, что разрушенное здание уже несколько месяцев остается у выхода из метро и портит городской облик.

Спикер также отметил, что жители района не понимают, почему территория возле станции метро выглядит как зона разрушений. Он потребовал назвать фамилию должностного лица, подписавшего решение о сносе, однако временно исполняющий обязанности главы ККИ Михаил Сергеев не смог указать конкретного чиновника.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга