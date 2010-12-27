Разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно оформить на портале госуслуг Ленобласти

В сезон охоты, начавшийся в Ленинградской области, важно иметь не только охотничий билет и соблюдать положенные сроки: обязательно и оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно оформить со скидкой на портале госуслуг Ленинградской области.

В сезон охоты, начавшийся в Ленинградской области, важно иметь не только охотничий билет и соблюдать положенные сроки: обязательно и оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Получить разрешение на охоту проще через портал государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru. Для этого нужно выбрать необходимую услугу и заполнить электронное заявление. Если все сделано верно, на электронную почту придет положительное решение от профильного комитета. Для получения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно записаться на прием в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области по телефону (812) 611-50-00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет единого федерального образца и квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить пошлину также выгоднее на сайте gu.lenobl.ru, поскольку всем, кто оформляет услуги через портал, предоставляется скидка 30% на оплату пошлины.

Если у заявителя есть электронная подпись, то услуга может быть оказана полностью в электронном виде.

Охотники Ленобласти достаточно активно пользуются порталом госуслуг Ленинградской области, можно быстро и просто, не выходя из дома, оформить заявление на получение или аннулирование охотничьего билета федерального образца. Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов тоже пользуется популярностью. Только за прошлый год зафиксировано 1253 заявлений, в этом году их уже более 800.

Источник: пресс-служба ЛО