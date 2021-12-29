Разработчики дизайна для игр TRACE studio арендовали офис в бизнес-центре "Обводный 28"

Компания работала над популярной игрой Call of Duty.

Стало известно, что IT-компания TRACE studio будет арендовать помещения в БЦ "Обводный 28". Компания работала над популярной игрой Call of Duty. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, всего арендуют 3 150 кв. м. площади. Команду привлекло первоначальное состояние помещений в shell &core и планировка open space. В ближайшее время сотрудники переедут в офис. Добавим, что дизайн офиса делали сами дизайнеры компании.

Ранее мы писали, что в конце мая в Петербурге пройдет форум для предпринимателей. В рамках деловой программы запланированы 45 мероприятий.

Фото: pexels

