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Разработчики дизайна для игр TRACE studio арендовали офис в бизнес-центре "Обводный 28"
Сегодня, 21:16
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Разработчики дизайна для игр TRACE studio арендовали офис в бизнес-центре "Обводный 28"

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Компания работала над популярной игрой Call of Duty.

Стало известно, что IT-компания TRACE studio будет арендовать помещения в БЦ "Обводный 28". Компания работала над популярной игрой Call of Duty. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает "Коммерсант". 

По данным издания, всего арендуют 3 150 кв. м. площади. Команду привлекло первоначальное состояние помещений в shell &core и планировка open space. В ближайшее время сотрудники переедут в офис. Добавим, что дизайн офиса делали сами дизайнеры компании. 

Ранее мы писали, что в конце мая в Петербурге пройдет форум для предпринимателей. В рамках деловой программы запланированы 45 мероприятий.

Фото: pexels
 

Теги: call of duty, trace studio, игра, разработчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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