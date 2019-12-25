В конце мая в Петербурге пройдет форум для предпринимателей

С 26 по 28 мая в Северной столице пройдет "Петербургский Форум Предпринимателей 2022". На форуме представители малого и среднего бизнеса будут обмениваться опытом, а также смогут расширить свои деловые контакты.
В программе мероприятия — круглые столы, панельные дискуссии, инвест-сессии, деловые игры, мастер-классы с разбором успешных кейсов и методик оптимизации бизнес-процессов. Гостями станут около 40 спикеров. Их имена есть на сайте.
Помимо формальной части будут вечерние мероприятия для неформального общения.
Объем внешних факторов, приводящих к экономическим изменениям, велик – это увеличение роли IT-сервисов и интернет-торговли, изменение логистических маршрутов, санкционное давление, технический прогресс и так далее. Именно в таких условиях особо актуально быть в диалоге с коллегами, совместно находить выходы из сложившихся ситуаций, делиться друг с другом успешными решениями развития своего бизнеса, находить партнеров и совместно выходить на новые рынки сбыта.
Павел Ленец, основатель и глава оргкомитета "Петербургского Форума Предпринимателей".
В 2021 году участниками форума стали 430 человек, причем не только из России, но и стран СНГ, Китая и Индии. Сумма заключенных соглашений превысила 159 млн рублей.
Для участия в форуме необходима регистрация.
Фото: Петербургский Форум Предпринимателей
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