В конце мая в Петербурге пройдет форум для предпринимателей

В рамках деловой программы запланированы 45 мероприятий.

С 26 по 28 мая в Северной столице пройдет "Петербургский Форум Предпринимателей 2022". На форуме представители малого и среднего бизнеса будут обмениваться опытом, а также смогут расширить свои деловые контакты.

В программе мероприятия — круглые столы, панельные дискуссии, инвест-сессии, деловые игры, мастер-классы с разбором успешных кейсов и методик оптимизации бизнес-процессов. Гостями станут около 40 спикеров. Их имена есть на сайте.

Помимо формальной части будут вечерние мероприятия для неформального общения.

Объем внешних факторов, приводящих к экономическим изменениям, велик – это увеличение роли IT-сервисов и интернет-торговли, изменение логистических маршрутов, санкционное давление, технический прогресс и так далее. Именно в таких условиях особо актуально быть в диалоге с коллегами, совместно находить выходы из сложившихся ситуаций, делиться друг с другом успешными решениями развития своего бизнеса, находить партнеров и совместно выходить на новые рынки сбыта. Павел Ленец, основатель и глава оргкомитета "Петербургского Форума Предпринимателей".

В 2021 году участниками форума стали 430 человек, причем не только из России, но и стран СНГ, Китая и Индии. Сумма заключенных соглашений превысила 159 млн рублей.

Для участия в форуме необходима регистрация.

Фото: Петербургский Форум Предпринимателей