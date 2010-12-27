Бывший депутат ЗакСа Петербурга Светлана Нестерова задержится в исправительной колонии

Сторона защиты борется за решение решение суда об УДО, однако заседание перенесли на месяц.

Тосненский городской суд Ленобласти перенес дату рассмотрения ходатайства экс-депутата петербургского ЗакСа Светланы Нестеровой об условно-досрочном освобождении. Планировалось, что заседание состоится 13 сентября, однако теперь назначена новая дата - 14 октября.

Заседание пройдет в здании суда, хотя ранее его планировали провести на территории женской исправительной колонии №2, где содержится Нестерова.

Женщина была депутатом V созыва Законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия". Светлану Нестерову признали виновной в получении взятки в размере 4,8 рублей, она получила их с помощью махинаций с бюджетными деньгами в рамках депутатской поправки. Бывшего депутата приговорили к пяти годам колонии, однако 21 августа было зарегистрировано ходатайство адвокатов осужденной об УДО.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО.

Фото: Piter.TV