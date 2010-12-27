Расписание поездов "Аллегро" начнут следовать по новому расписанию

В декабре поменяют расписание поездов "Аллегро".

С 10 декабря изменится расписание поездов "Аллегро", который следует Хельсинки – Санкт-Петербург.

В связи с вводом обновленного графика движения на территории России с 10 декабря 2017 года по 24 марта 2018 года, поезда "Аллегро", которые курсируют сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург будут курсировать по новому расписанию:

№782 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 6.20, прибытием в Санкт-Петербург в 10.47 ежедневно;

№784 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 10.00, прибытием в Санкт-Петербург в 14.27 ежедневно;

№786 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 15.00, прибытием в Санкт-Петербург в 19.27 ежедневно;

№788 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 19.00, прибытием в Санкт-Петербург в 23.27 ежедневно;

Фото: Википедия