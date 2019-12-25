В Китае установили связь дневного сна с риском смерти.

Раскрыта смертельная опасность дневного сна. Об этом сообщили китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу. В пресс-релизе на портале MedicalXpress они заявили, что дневной сон более одного часа вреден для человеческого организма. К такому выводу исследователи пришли, изучив информацию о 313 651 человеке, 39% которых спали днем.

У испытуемых, которые спали днем, на 34% увеличивался риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. На 30% возрастала угроза смерти от "всех причин". В целом дневной сон оказался опаснее всего для тех, кто спал более шести часов в сутки.

Любой дневной сон увеличивает риск смерти на 19%. Ученые отметили, что у женщин и пожилых людей связь сна и угрозы гибели более выражена. Она соответственно составляет 22% и 17%.

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