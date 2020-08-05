Медик порекомендовал гипертоникам соблюдать простые правила.

Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов. В интервью телеканалу "Звезда" ведущий научный сотрудник НИЦ профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала о способах улучшить состояние пациентов, страдающих от данного заболевания.

Врач рассказала, что при гипертонии следует соблюдать процедуру правильного подъема с кровати. Человек не должен подниматься резко. Лучшим вариантом будет вставать с кровати постепенно, с небольшой зарядкой. Гипертоникам необходим более долгий сон - около 10 часов. Это связано с особенностями их организма.

По слова эксперта, у людей с гипертонией не будет нормального артериального давления. У них может фиксироваться только целевой уровень, который можно достигнуть при помощи аккуратного приема лекарств. Их необходимо подбирать под каждого пациента в индивидуальном порядке.

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Видео: YT / доктор Евдокименко