Расходы на мобильную связь могут вырасти у части петербуржцев

После блокировки звонков в мессенджерах вырастут траты на связь в Петербурге.

После ограничения голосовых звонков в Telegram и WhatsApp у части абонентов могут вырасти траты на мобильную связь. Об этом spb.aif.ru рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что после запрета звонков в мессенджерах у некоторых пользователей увеличатся расходы на мобильную связь. По его словам, рост голосового трафика в среднем по России составил 15–20 %, в Санкт-Петербурге показатель оказался выше. В таких условиях абоненты, чьи тарифы предполагают небольшой объем минут и большой объем интернета, могут столкнуться с дополнительными расходами.

Эксперт уточнил, что сами текущие тарифные планы операторов меняться не будут. Однако для пользователей появятся новые предложения с большим количеством включенных минут, которые окажутся дороже. По прогнозам, траты абонентов на новые тарифы могут вырасти на 10–15 %.

Ранее сообщалось, что Samsung готов с 1 сентября предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты.

Фото: unsplash (Paul Hanaoka)