Ракета-носитель "Союз-2" вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Минобороны

Устройство поступило под управление ВКС РФ.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Минобороны России. Старт был дан с космодрома Плесецк в 22:50 по московскому времени 25 июня. Информацией о запуске поделились представители департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. Известно, что мероприятия прошли в штатном режиме.

Стартовавшая в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. пресс-служба Минобороны РФ

Аппарат принят под контроль Военно-воздушных сил России. Устройство выведено на околоземную орбиту в расчетное время.

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Видео: YouTube / Сергей Утич