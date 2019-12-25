Корабли ВМФ России проведут учения рядом с британским авианосцем

Военных из Лондона и Москвы разделяет в регионе несколько десятков километров.

Корабли Военно-морского флота России проведут учения рядом с британским авианосцем. Об этом сообщили журналисты, представляющие международные системы уведомлений для авиационного персонала. Речь идет о NOtice To AirMen (NOTAM). Известно, что российские военнослужащие готовятся к ракетному огню в акватории Средиземного моря. Мероприятия проводятся в 30 километрах от корабля ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Маневры запланированы на 26 июня.

Напомним, что в настоящее время зона Средиземноморья южнее Кипра закрыта. Рядом с данной территорией с 1 по 30 июня располагается авианосная группа Лондона. Район действия Британии и России разделяет всего несколько десяткв километров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 25 июня в восточной части Средиземного моря стартовали совместные учения сил оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В учениях принимают участие пять боевых кораблей, а также две подводные лодки. Тренировки проводятся при задействовании воздушных носителей гиперзвукового оружия "Кинжал" МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Минобороны впервые перебросило в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К.

Фото: Piter.tv