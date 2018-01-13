Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутником в интересах Минобороны

Миссию контролировали силы ВКС России.

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Плесецк" вместе с военным спутниковым аппаратом, запущенным в космическое пространство в интересах министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Известно, что запуск осуществлен боевыми расчетными силами Воздушно-космических сил РФ.

2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома в Архангельской области проведен пуск "Союз-2.1б". пресс-служба Минобороны России

Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту.

Фото и видео: Минобороны России