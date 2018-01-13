Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Плесецк" со спутником в интересах Минобороны

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Плесецк" вместе с военным спутниковым аппаратом, запущенным в космическое пространство в интересах министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Известно, что запуск осуществлен боевыми расчетными силами Воздушно-космических сил РФ.
2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома в Архангельской области проведен пуск "Союз-2.1б".
пресс-служба Минобороны России
Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту.
Фото и видео: Минобороны России
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