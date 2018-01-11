Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту

Пуск был произведен на ракете "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".

Первый спутник группировки "Сфера" – "Скиф-Д" вывели на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Вместе со "Скифом-Д" были запущены три спутника связи "Гонец-М". Пуск был произведен на ракете "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".

Отмечается, что "Скиф-Д" станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью группировки "Сфера".

Ранее мы сообщали, что с космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту.

Видео: Роскосмос