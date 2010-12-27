Районы Ленобласти с эффективной властью получили гранты

По итогам 2018 года за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления семь районов Ленинградской области получат гранты.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году общая сумма средств, выделяемых на гранты увеличена на 20 млн и составляет 50 млн рублей.
Деньги могут быть направлены на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ремонт дорог местного значения и другие цели.
Самый крупный грант в 12,7 млн рублей выделен Волосовскому району, на втором месте Выборгский район, который получит 10,1 млн рублей, на третьем — Всеволожский район — 9,9 млн рублей, за ним следуют Сланцевский район — с грантом в 6,1 млн рублей и Лужский район, который получит 6 млн рублей.
Также за эффективную работу по отдельным показателям отмечены Гатчинский и Ломоносовский районы. Они получат по 2,5 млн рублей.
Грантополучателей определили по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа по 14 показателям.
Мониторинг проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
Источник: пресс-служба ЛО
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