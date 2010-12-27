Райан Рейнольдс поздравил "Джокера" с победой над Дэдпулом

По прогнозам аналитиков с учетом проката в Китае картине удастся перешагнуть рубеж в 1 млрд долларов.

Исполнитель роли Дэдпула, актер Райан Рейнольдс, в своих социальных сетях поздравил ленту "Джокер" с Хоакином Фениксом с рекордом. Картина про главного врага Бэтмена собрала в широком прокате свыше 850 млн долларов и стала самой кассовой лентой с рейтингом R в истории. Ранее рекорд принадлежал "Дэдпулу 2", который собрал в прокате 800 млн.

Поздравительные посты для фильмов с рейтингом R не похожи на те, к которым вы привыкли,

– написал Рейнальдс у себя в Твиттере

Напомним, что лента "Джокер" вышла в широкий прокат 3 октября. Лента повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC и затрагивает темы маленького американского человека с психическими расстройствами. По прогнозам аналитиков с учетом проката в Китае картине удастся перешагнуть рубеж в 1 млрд долларов.

Фото: скриншот из фильма

Видео: YouTube/ iVideos