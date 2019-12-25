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Группа Radiohead выпустит фирменный пазл
Сегодня, 13:06
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IRINA_CHALKINA

Группа Radiohead выпустит фирменный пазл

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В продажу он должен поступить 24 августа.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что группа Radiohead выпустит фирменный пазл. Соответствующая информация повилась в официальном Twitter-аккаунте музыкантов. 

Отмечаетя, что в соответствующем пазле тысяча кусочков.

У него много, много кусочков? Тысяча. Это правда сложно и займет кучу времени? Ну, наверное, да. Звучит отлично! Он дорогой? Зависит от твоего бюджета.

Radiohead, Twitter

Планируется, что пазл поступит в продажу 24 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля".

Фото:Radiohead/Twitter

Теги: radiohead, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Музыка,

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