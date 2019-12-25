В четверг, 18 июня, стало известно о том, что группа Radiohead выпустит фирменный пазл. Соответствующая информация повилась в официальном Twitter-аккаунте музыкантов.
Отмечаетя, что в соответствующем пазле тысяча кусочков.
У него много, много кусочков? Тысяча. Это правда сложно и займет кучу времени? Ну, наверное, да. Звучит отлично! Он дорогой? Зависит от твоего бюджета.
Radiohead, Twitter
Планируется, что пазл поступит в продажу 24 августа.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля".
Фото:Radiohead/Twitter
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