Петербуржец заявил об угоне "Лексуса" за 6,5 миллионов рублей ради получения страховки

Полиция Северной столицы раскрыла дело об угоне "Лексуса" с Непокоренных: угонщиком оказался владелец иномарки.

В Петербурге правоохранительные органы вывели на чистую воду владельца “Лексуса”, который пытался провернуть мошенническую схему с угоном собственного автомобиля. Мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении дорогой иномарки со стоимостью в 6,5 миллионов рублей. Позже оперативникам удалось установить, что на машину никто не покушался, а хозяин соврал ради получения денежной страховки. Авто было взято по договору лизинга.

О происшествии петербуржец рассказал летом 2017 года. По его данным, транспортное средство угнали с проспекта Непокоренных около дома под номером 47. Преступникам якобы удалось справиться с угоном за пять минут, за которые отсутствовал водитель. Однако, оперативники установили, что владелец предоставил ложные сведения. На самома деле никакого угона не было.

Теперь хитреца ждет судебное разбирательство. Злоумышленник рассказал, что пошел на правонарушение ради выплаты многомиллионной страховки за иномарку. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

