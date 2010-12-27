Поезда "Петербург-Мурманск" будут делать остановку в Поякоде ради единственной пассажирки

В поезда до Мурманска вернули остановку в поселке Поякода из-за 14-летней школьницы.

Ради одной школьницы представители Октябрьской железной дороги вновь ввели остановку в Поякоде. В организацию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что из-за отмены остановки в данном месте ее дочь вместе с бабушкой не могут возвращаться домой.

До данного населенного пункта следуют только два пассажира: 14-летняя девочка и ее бабушка. Они садятся на поезд “Санкт-Петербург-Мурманск” и добираются до дома. Ради них с начала февраля составы делают специальную остановку.

Известно, что в поселке Поякоде проживает всего 50 человек. Он расположен в южной части мурманской области. Большинство из этих людей - рабочие на биологической станции. Среди них есть один ребенок - петербургская школьница. После отмены ее остановки девочке приходилось добираться до места жительства на электричке. В итоге ребенок возвращался около 21 вечера, поэтому она не могла полноценно заниматься домашними уроками и отдохнуть от занятий. Теперь эта проблема решена.