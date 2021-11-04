Работу аэропорта Воронежа приостановили из-за густого тумана

В результате непогоды был задержан вылет четырех рейсов и прилет шести.

Из-за сильного тумана в Воронеже в аэропорту был введен режим ограниченной видимости. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

В результате непогоды был задержан вылет четырех рейсов и прилет шести.

У нас введен режим ограниченной видимости по туману сегодня с 08:38 мск. из сообщения пресс-службы аэропорта

Согласно данным онлайн-табло, задерживается вылет четырех рейсов (в Москву и Санкт-Петербург) и прилет шести (из Москвы, Санкт-Петербурга и Худжанда в Таджикистане).

Ранее в Москве сняли на видео посадку самолета в условиях плотного тумана.

Видео: