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Работодатели планируют больше платить в 2020 году

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Об этом свидетельствуют исследования.

В 2020 году большинство российских работодателей планирует повысить заработную плату сотрудникам. Об этом рассказали представители сервиса HeadHunter.

О добавке в зарплате задумались около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% среди компаний с иностранными вложениями. Медианное значение пересмотра означает прибавку в 10% к текущей зарплате у первых, 7% — у вторых. 

Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, а другие — в течение шести месяцев.

Видео: YouTube / CareerOneStop

 

Теги: зарплата
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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