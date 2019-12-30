Работодатели планируют больше платить в 2020 году

Об этом свидетельствуют исследования.

В 2020 году большинство российских работодателей планирует повысить заработную плату сотрудникам. Об этом рассказали представители сервиса HeadHunter.

О добавке в зарплате задумались около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% среди компаний с иностранными вложениями. Медианное значение пересмотра означает прибавку в 10% к текущей зарплате у первых, 7% — у вторых.

Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, а другие — в течение шести месяцев.

Видео: YouTube / CareerOneStop